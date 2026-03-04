Buscas foram realizadas na casa do segundo suspeito (Divulgação/PCTO)\nUm homem de 44 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra três irmãs de 9, 12 e 18 anos, foi preso em Araguaína, no norte do estado. Segundo a Polícia Civil do Tocantins, outro suspeito de envolvimento no crime, identificado como Joilson Soares Silva, de 40 anos, está foragido.\nO caso começou a ser investigado após a mãe das vítimas descobrir os abusos e procurar o Conselho Tutelar, que providenciou o atendimento na delegacia e no Instituto Médico Legal (IML). Os exames confirmaram os abusos.\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), uma das irmãs teria relatado à mãe que estava sofrendo abusos e ameaças dos dois suspeitos, que têm relação de parentesco com familiares das vítimas. Ao contar sobre os abusos, as outras duas irmãs também informaram que haviam sofrido os mesmos crimes.