O homem preso nesta terça-feira (1º), suspeito de estuprar e esfaquear uma mulher de 52 anos em Palmas já havia sido preso outras vezes por suspeita de cometer crimes semelhantes na capital. Ele foi identificado como Josafá Batista dos Santos, e em todos os casos, abordou as vítimas em locais de vegetação, cometeu a violência sexual e fugiu levando os celulares delas.\nO crime mais recente foi registrado na manhã de segunda-feira (31), entre as quadras 601 e 603 Sul (antigas ACSU-SO 60 e Arse 61), na região central de Palmas. A vítima desceu de um ônibus e seguia a pé para o trabalho quando o suspeito se aproximou por trás. Ao perceber a abordagem, a diarista entrou em luta corporal com ele. Durante o confronto, ela foi atingida por ao menos quatro facadas no tórax e no pescoço. Ela foi levada ao Hospital Geral de Palmas (HGP), passou por cirurgia e permanece no hospital.