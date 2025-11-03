Um homem de 51 anos foi preso em flagrante por violência doméstica suspeito de agredir a própria companheira em Alvorada, região sul do Tocantins. Testemunhas informaram à Polícia Civil que o suspeito teria empurrado a mulher de cima da cabine do caminhão e depois a agredido no chão.\nO nome do homem não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nMotociclista morre após acidente com caminhonete em cruzamento\nCorpo de Lázaro Barbosa tinha balas que não eram da PM\nDa baixa altitude à queda: o que se sabe sobre o avião que caiu em uma fazenda do Tocantins e deixou dois mortos\nO caso foi registrado neste domingo (2). Os policiais foram chamados após uma denúncia de agressão. No local, a mulher foi encontrada dentro da cabine do veículo, visivelmente abalada e com hematomas no rosto. Ela contou à polícia que sofria agressões recorrentes motivadas por ciúmes.