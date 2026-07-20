Um homem suspeito de matar duas pessoas a facadas em Natividade, foi morto em confronto com a Polícia Militar na tarde deste domingo (19), em Almas, região sudeste do estado. O homem foi identificado como Luís Eduardo Rodrigues de Sousa, de 25 anos, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSPTO).\nSegundo os militares, a equipe realizava buscas pelo suspeito nas mortes de Otávio Moreira de Souza, de 21 anos, e Eduardo Rodrigues Cardoso, de 26 anos. Luís foi encontrado em uma casa no setor Monjolo.\nDe acordo com a polícia, a equipe teria tentado entrar na casa, o que levou o suspeito a tentar avançar nos militares com uma faca em mãos. Luís Eduardo foi atingido por tiros de arma de fogo e morreu no local.\nJovem e criança morrem após canoa virar em represa de Paraíso do Tocantins