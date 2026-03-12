-VÍDEO JTO: Suspeito de atropelar três vezes e matar homem após briga em cavalgada é preso (1.3385165)\nUm jovem de 20 anos foi preso suspeito de atropelar três vezes e matar um homem que tem mais de 60 anos, após uma briga que aconteceu durante uma cavalgada, em Morrinhos, no sul do estado. Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra o momento do atropelamento (assista acima).\nSegundo a PC, o caso aconteceu no último domingo (8). Como o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele até a última atualização desta matéria.\nDe acordo com o delegado Fernando Gontijo, o suspeito e a vítima se desentenderam na cavalgada, chegando a entrar em vias de fato. Segundo o delegado, o suspeito e a vítima estavam em grupos com várias outras pessoas e esses grupos começaram a brigar.