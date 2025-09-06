Um homem de 25 anos foi preso duas vezes no mesmo dia depois de conseguir escapar de dentro de uma viatura da Polícia Civil, em Palmas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a fuga aconteceu enquanto ele era levado ao Instituto Médico Legal (IML), após ser preso por assalto à mão armada.\nO caso aconteceu nesta sexta-feira (5). O investigado foi preso no início da manhã pela Polícia Militar, suspeito de roubo e tráfico de drogas na região do Jardim Vitória II, em Palmas. Outro homem, de 19 anos, também foi preso na mesma ocorrência.\nDepois da prisão, o suspeito de 25 anos estava sendo levado para o IML para passar por exames cautelares. Conforme a SSP, ele rompeu o lacre do compartimento traseiro da viatura quando o carro parou em frente à sede do órgão e fugiu correndo.\nCasal e filha bebê de Gurupi morrem em trágico acidente na GO-164