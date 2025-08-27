A Polícia Civil informou que identificou dois suspeitos de assaltar um posto de combustível e um frentista em Praia do Norte, na região norte do Tocantins. Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um dos homens foi preso e o outro morreu horas depois ao ser atropelado por um carro na rodovia TO-134, entre Axixá e São Bento do Tocantins.\nVeja vídeo no JA 1º Edição:Suspeito de participar de assalto em posto de combustível é preso em Praia Norte\nO assalto aconteceu na manhã de segunda-feira (25), por volta das 11h10. Foram roubados cerca de R$ 2.300 em espécie, e o aparelho celular de um dos funcionários do estabelecimento.\nSegundo a SSP, um dos suspeitos identificados morreu após ser atropelado por um carro ainda noite de segunda-feira, no km 32 da rodovia, próximo ao povoado Lagoa São Salvador. O motorista do carro fugiu do local e ainda não foi localizado pela polícia.