Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Federal nesta segunda-feira (6) em Palmas contra um suspeito de pornografia infantil. De acordo com a PF, a investigação começou após ferramentas de monitoramento identificarem fotos e vídeos de crianças em situação de abuso e exploração expostas na internet.\nA ação foi chamada de Operação Guardião do Futuro VI. Conforme a PF, a investigação apura crimes relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes, por meio do armazenamento e compartilhamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil.\nMãe é alvo de mandado da PF por suspeita de compartilhar fotos do filho em abuso\nForagido condenado a 14 anos de prisão por estuprar enteada é preso em operação contra crimes de abuso infantil\nNa casa do suspeito foram apreendidos diversos dispositivos de armazenamento de dados. O material apreendido será submetido à perícia criminal para apurar os fatos e verificar a eventual participação do dele nos crimes, além de identificar outros envolvidos e as vítimas.