Um homem de 29 anos foi preso na região sul de Palmas suspeito de extorquir uma mulher. Ele ameaçava divulgar fotos íntimas, tiradas quando a vítima era menor de idade, e depois passou a exigir que a mulher enviasse fotos de outras meninas, segundo a Polícia Civil.\nVeja reportagem no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Homem é preso suspeito de ameaçar divulgar fotos íntimas de vítima; entenda\nA prisão aconteceu na quarta-feira (13) em Taquaralto, após ordem de prisão preventiva expedida pela Justiça. O suspeito não teve o nome divulgado e o JTO não conseguiu contato com a defesa dele.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a investigação do caso começou há cinco anos, quando o suspeito convenceu uma vítima, então menor de idade, a enviar fotos íntimas em troca de dinheiro.\nO pagamento nunca foi realizado e, após receber as imagens, ele passou a ameaçá-la, afirmando que as divulgaria na internet caso a vítima contasse para alguém.