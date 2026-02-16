João Paulo Costa do Nascimento, tem 28 anos, e estava embrigado quando acabou preso (Allessandro Ferreira/Agência Tocantins)\nA Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante do suspeito de causar o acidente que deixou o fisioterapeuta Thiago Dias Camilo, de 39 anos, em estado grave, em Palmas. Com a decisão, João Paulo Costa do Nascimento, de 28 anos, segue preso por tempo indeterminado.\nSegundo a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito acabou detido na madrugada de domingo (15) em um posto de combustíveis, após deixar o local do acidente no cruzamento da LO-21 com a Avenida Siqueira Campos. A batida envolveu o carro que ele conduzia e uma motocicleta. O motociclista sofreu ferimentos graves.\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Suspeito de atropelar fisioterapeuta em Palmas tem prisão preventiva decretada