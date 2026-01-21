Um homem de 26 anos foi preso na segunda-feira (19) em Ananás, no norte do estado, sob a suspeita de agredir a esposa grávida.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, o JTo não conseguiu localizar a sua defesa.\nA vítima, também de 26 anos, relatou à Polícia Militar (PM), que as agressões verbais evoluíram para violência física.\nVeja o que se sabe e o que falta esclarecer sobre a morte de jovem na BR-153, em Tabocão\n'O esporte era tudo para ele', diz esposa do preparador físico do Águia de Marabá que morreu em acidente no TO\nLaudo do IML deve esclarecer morte de jovem na BR-153 após acidente em Tabocão, diz SSP\nAinda de acordo com a corporação, a mulher conseguiu fugir da residência e acionar os agentes. O homem foi preso nas proximidades do local.\nO suspeito foi levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Tocantinópolis, no extremo norte do estado, onde permanece à disposição da Justiça. A vítima recebeu suporte das autoridades.