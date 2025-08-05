Um autônomo de 46 anos está internado no Hospital Geral de Palmas (HGP) após um acidente que envolveu a motocicleta que pilotava e uma viatura da Guarda Metropolitana Ambiental de Palmas, no km 6 da TO-020. Conforme a corporação, a equipe, por estar mais próxima do suspeito flagrado por câmeras na rodovia estadual com uma moto roubada, atendeu à ocorrência no final da tarde desta segunda-feira (4).\nSegundo a Guarda, quando a equipe avistou o veículo com as mesmas características informadas pelo Sistema Integrado de Operações (Siop), uma Honda Pop de cor branca, tentou fazer a abordagem, mas o suspeito perdeu o controle da moto e bateu de frente com a viatura.\nO JTo teve acesso ao nome do suspeito, mas decidiu não divulgá-lo por se tratar de investigação em andamento. A defesa não foi localizada.