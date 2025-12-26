Klayver Pimenta Martins foi encontrado morto dentro de um poço em Chapada da Natividade (TV Anhanguera/Reprodução)\nO suspeito de matar Klayver Pimenta Martins, de 22 anos, acessou o perfil da própria namorada nas redes sociais para conversar com o jovem e o atrair para uma emboscada, segundo o delegado responsável pelo caso, Welson Antonio da Rocha. Após matar a vítima, o homem, de 41 anos, escondeu o corpo em um poço em Chapada da Natividade, no sudeste do Tocantins.\nDe acordo com o delegado, o crime foi planejado após o suspeito descobrir conversas da vítima com sua namorada. A mulher negou participação no homicídio.\nO corpo de Klayver foi encontrado no sábado (20), na zona rural, depois de três dias desaparecido. A Polícia Civil investiga o caso por meio da 98ª Delegacia de Natividade. O nome do suspeito não foi divulgado e o g1 não teve acesso à sua defesa.