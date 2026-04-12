Um homem de 34 anos foi preso após apresentar identidade falsa e ter dois mandados de prisão em aberto identificados pela Polícia Civil, em Porto Nacional, na região central do estado.\nO nome dele não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa, até a publicação desta reportagem.\nA ocorrência foi registrada na manhã deste sábado (11). De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi conduzido à 11ª Central de Atendimento na tarde de sexta-feira (10) pela Polícia Militar, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, direção perigosa e desobediência.\nDurante o atendimento na delegacia, o homem informou um nome diferente do verdadeiro, o que levantou suspeitas da equipe plantonista. Após diligências e checagens, os policiais conseguiram confirmar a identidade correta do suspeito.