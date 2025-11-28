A influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como Karol Digital, teve a prisão preventiva convertida em domiciliar por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A defesa afirmou que está trabalhando para que ela seja liberada nesta sexta-feira (28). As investigações apontam que ela movimentou R$ 217,6 milhões com jogos online ilegais.\nKarol Digital estava presa desde 22 de agosto de 2025, após a Operação FRAUS da Polícia Civil do Tocantins. Ela e o namorado, Dhemerson Rezende Costa, são investigados por exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular. A defesa nega as acusações e afirma que a renda da influenciadora é legal.\nKarol ficou presa na Unidade Penal Feminina de Ananás. O namorado dela seguirá preso na Casa de Prisão Provisória de Araguaína.