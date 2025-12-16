Após três meses sem novos casos confirmados de sarampo em Campos Lindos, região nordeste do estado, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) deu por encerrado o surto da doença no município. Os primeiros casos foram confirmados no dia 21 de julho deste ano, e uma equipe do Ministério da Saúde esteve no Tocantins para acompanhar a situação.\nDe acordo com a SES, o município conseguiu controlar o sarampo e não registra nenhuma confirmação há 12 semanas. Sendo assim, foram cumpridos o prazo de 90 dias sem casos confirmados da doença, estipulado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).\nAlém disso, mais de 1.722 doses de vacina foram aplicadas durante o combate ao sarampo na comunidade. Conforme a SES, o município alcançou cobertura vacinal de 120% para a primeira dose do tríplice viral e 100,80% para a segunda dose (veja quem pode se vacinar abaixo).