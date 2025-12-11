Rildo Soares após ser preso (Reprodução/Tv Anhanguera)\nO suposto assassino em série que atuava em Goiás e na Bahia foi condenado a 41 anos de prisão pelos crimes de morte e estupro de uma jovem que ia para o trabalho, em Rio Verde, no sudoeste do estado. Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, foi julgado por júri popular na quarta-feira (10) pela morte de Elisângela da Silva Souza, de 26 anos, quando ela seguia para o trabalho de madrugada.\nO advogado de Rildo, Nylson Schmidt, informou ao POPULAR que atua para “garantir o devido processo legal” (veja íntegra no final deste texto). "Ele é réu confesso em todos os crimes, com exceção da ocultação de cadáver. Ao meu ver, a acusação não tinha prova suficiente para a condenação nesse crime, mas respeito à soberania do conselho de sentença onde condenou", disse Schmidt.