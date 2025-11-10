A superintendente de Administração do Sistema de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Zeroildes Miranda, pediu exoneração do cargo após o filho dela publicar vídeos dirigindo uma caminhonete do Estado em alta velocidade. A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) informou que irá adotar procedimentos administrativos para verificar a denúncia.\nHans Gutemberg, filho da superintendente, usou a própria rede social na tarde sábado (8), para postar vídeos ostentando com a caminhonete de luxo. Nos stories do Instagram, ele se filma destravando o veículo e trafegando em uma avenida com limite de velocidade de 40 km/h, enquanto o velocímetro mostra que o veículo estava andando entre 60km/h e 70km/h.\nZeroildes entregou o cargo nesta segunda-feira (10), segundo a própria servidora confirmou à TV Anhanguera. A portaria com a exoneração foi publicada no Diário Oficial. Ela é concursada desde 2017 no cargo de agente de segurança socioeducativo. A reportagem não conseguiu contato com o filho da servidora pública até a última atualização desta reportagem.