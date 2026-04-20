-Animal registrado é a sucuri-verde (1.3400600)\nUma sucuri gigante foi filmada no lago da Chácara Felicidade, em Miracema do Tocantins, a cerca de 60 km da capital, na manhã desta segunda-feira (20). O animal estava boiando quando chamou a atenção da professora aposentada Maria da Guia Dias de Aguiar, de 57 anos, que pescava no local (veja vídeo acima).\nEu saí cedo, porque eu gosto de pescar peixinho para comer. Aí eu vi de longe e pensei: ‘Será um pau? Mas não é’, e fui chegando mais perto e vi que era uma sucuri gigante. Foi quando voltei às margens do lago e peguei o celular para gravar e de lá eu gritei para os vizinhos: ‘Olha a sucuri’. Eles viram e disseram: ‘Meu Deus’”.\nEm entrevista ao Jornal do Tocantins, Maria da Guia disse que o vídeo foi gravado por volta das 7h, na divisa de Lajeado e Miracema, na região central do estado. "Gigante mesmo, e na hora ela estava com ‘coisa’ na barriga, tinha hora que ela boiava mais e ficava bem largona, com certeza ela tinha pegado alguma coisa”, contou.