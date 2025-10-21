Homem foi preso em Paraíso do Tocantins (Divulgação/Polícia Civil)\n"A gente vai se ver em breve, estou só organizando umas coisas. Vamos juntinhos pro inferno, meu amor. Aproveita seus últimos dias." A mensagem, enviada por um homem de 29 anos à ex-namorada, de 20 anos, foi uma de uma série de ameaças feitas por meio de transferências via Pix. A jovem de Paraíso do Tocantins procurou a delegacia da cidade e denunciou o caso. O suspeito foi preso pela Polícia Civil.\nVeja no JA1ª Edição: Homem é preso suspeito de ameaçar ex-namorada por meio de Pix com mensagens\nEnquanto estava na delegacia, no início da tarde de domingo (19), o suspeito, de 29 anos, enviou pelo menos sete transferências via Pix para ela, com valores em centavos. Em um espaço reservado para o correntista fazer alguma observação, ele escrevia as ameaças à ex, já que estava bloqueado por ela nas redes sociais.