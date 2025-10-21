Homem foi preso em Paraíso do Tocantins (Divulgação/Polícia Civil)\n"A gente vai se ver em breve, estou só organizando umas coisas. Vamos juntinhos pro inferno meu amor, aproveita seus últimos dias". Essa foi uma das mensagens enviadas pelo ex-namorado de uma jovem de 20 anos de Paraíso do Tocantins. Ela procurou uma delegacia da cidade e denunciou as ameaças, o que levou a Polícia Civil a prender o suspeito.\nEnquanto estava na delegacia, no início da tarde de domingo (19), o suspeito, de 29 anos, enviou pelo menos sete transferências via Pix para ela, com valores em centavos. Em um espaço reservado para o correntista fazer alguma observação, ele escrevia as ameaças à ex, já que estava bloqueado para entrar em contato por meio das redes sociais da jovem.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Homem é preso suspeito de ameaçar ex-namorada por meio de Pix com mensagens