O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Herman Benjamin, suspendeu a liminar que determinava a retomada imediata da gestão direta das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Norte e Sul pela Prefeitura de Palmas. Com a decisão, a gestão das unidades permanece sob responsabilidade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba.\nA decisão atende a um pedido do Município, que argumentou que a interrupção abrupta do contrato, assinado em março de 2026 por R$ 139 milhões, causaria "grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas".\nEm nota, a Prefeitura de Palmas informou que recebeu com respeito a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o município reforçou que o modelo de gestão compartilhada tem contribuído para ampliar a eficiência, garantir maior agilidade nos atendimentos e fortalecer a rede municipal de saúde (Veja nota abaixo).