Jordana Alves já havia sido aprovada no Teste de Aptidão Física (Reprodução/Arquivo pessoal de Jordana Alves)\nO Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a eliminação da candidata Jordana Alves Jardim do concurso da Polícia Militar do Tocantins (PMTO). A decisão liminar, proferida pelo ministro Cristiano Zanin e publicada nesta quinta-feira (23), atende a um pedido da defesa após a candidata ser desclassificada por não atingir a altura mínima prevista no edital.\nA desclassificação ocorreu mesmo após Jordana ter sido aprovada no Teste de Aptidão Física (TAF). A defesa contestou o ato no último domingo (19), baseando-se no Tema 1.424 da Repercussão Geral. O entendimento do STF estabelece que 1,55 m é a estatura mínima permitida para mulheres em concursos de segurança pública. Como a candidata possui exatamente essa altura, a eliminação foi considerada inválida.