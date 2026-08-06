-Lembranças da mãe com Gustavo (1.3441887)\nOs vídeos publicados por Sabrina Feitosa nas redes sociais nesta quinta-feira (6) revelam um lado diferente da história que mobilizou o Tocantins nos últimos dias. Nas imagens, Gustavo Veloso Feitosa sorri, brinca, corre, recebe abraços e vive momentos de carinho ao lado da mãe (veja vídeo acima).\nOs registros começaram a aparecer nas redes sociais de Sabrina após os desdobramentos da investigação sobre a morte do menino de 3 anos. Em um dos vídeos, Gustavo sorri enquanto brinca com a mãe. Em outro, os dois aparecem juntos em um momento de descontração. As publicações também mostram abraços, gestos de carinho e cenas do cotidiano entre mãe e filho.\nAs imagens receberam mensagens de solidariedade de amigos, familiares e internautas. Nos comentários e compartilhamentos, muitos destacaram a alegria de Gustavo e prestaram apoio à mãe, que transformou os registros em uma homenagem ao filho.