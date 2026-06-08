Maycon Douglas, Ana Karoline, Lucilene e Dinoel (Reprodução/Instagram de Maycon e de Lucilene)\nAs quatro vítimas identificadas após o acidente que matou quatro pessoas na TO-110 pertenciam à mesma família. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), Dinoel Cordeiro da Silva, de 51 anos, e Lucilene Souza Barros Cordeiro, de 47 anos, eram sogro e sogra de Ana Karoline Queiroz Alves, de 20 anos, casada com Maycon Douglas de Souza, de 24 anos.\nConforme apuração do g1 Tocantins, o filho de Ana Karoline Queiroz Alves e Maycon Douglas de Souza, de 2 anos, também estava no veículo. A criança sobreviveu ao acidente e está internada no Hospital Geral de Palmas (HGP).\nA batida aconteceu na tarde de domingo (7), entre os municípios de Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus, no sudeste do Tocantins. As identidades das vítimas foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).