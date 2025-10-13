-Bombeiros fazem buscas por pescadores que caíram no rio após raio atingir embarcação (1.3323222)\nO sobrevivente que estava com pescadores atingidos por um raio tentou puxá-los de volta para o barco, mas não conseguiu. Os corpos de Murilo Vinhal e Idael Farias foram localizados neste domingo (12), após buscas feitas por mergulhadores, bombeiros e amigos das vítimas no Rio Tocantins.\nAo JTo, Denner Mota, amigo das vítimas que não estava no barco, contou que o homem que sobreviveu é professor, está abalado e, no momento do acidente, tentou ajudar os amigos.\n"Não se feriu, apenas o abalo emocional por não conseguir puxar o Murilo. No momento da descarga, quando Murilo e Idael caíram na água, ele pulou para tentar puxar o Murilo, ainda agarrou na camisa dele, mas começou a afundar junto e precisou soltar para se salvar", contou Denner.