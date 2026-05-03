As chuvas que atingem Pernambuco desde a sexta-feira (1º) deixaram seis mortos, sendo três no Recife, dois em Olinda e um em São Lourenço da Mata, além de feridos. Na Paraíba, onde o governo decretou situação de emergência, outras duas mortes foram registradas.\nNas cidades pernambucanas, o temporal deixou 2.694 pessoas fora de casa, sendo 1.605 desabrigadas e 1.089 desalojadas, segundo balanço da Defesa Civil estadual divulgado neste sábado (2). Entre os municípios paraibanos, o total é 703 desabrigados e 624 desalojados.\nNeste sábado, uma menina de 1 ano e 6 meses teve a morte confirmada após ser resgatada, na sexta, de um deslizamento no bairro Dois Unidos, na zona norte do Recife. Maria Helena Barbosa foi levada a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e depois foi transferida ao Hospital da Restauração, mas não resistiu.