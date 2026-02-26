Subiu para 54 o número de mortes causadas pelo temporal que atingiu a zona da mata de Minas Gerais entre segunda (23) e terça-feira (24).\nOs novos óbitos foram registrados em Juiz de Fora, cidade mais atingida pelas chuvas e que ainda tem 12 desaparecidos, segundo o Corpo de Bombeiros. O município soma 48 mortes.\nAs outras seis foram contabilizadas em Ubá, onde duas pessoas seguem desaparecidas. Os municípios ficam a 130 quilômetros um do outro. As buscas continuam.\nTemporal no Tocantins alaga casas, arrasta moto e deixa pessoas ilhadas; vídeo\nVídeo registra momento em que raio atinge rede elétrica em Araguaína\nAraguaína tem três mortes suspeitas de dengue; casos são investigados\nA cidade de Juiz de Fora está em estado de calamidade pública desde a madrugada de terça-feira.\nO município declarou na manhã desta quinta-feira que o transporte coletivo da cidade segue em operação reduzida ante "as vias interditadas e atendimento limitado em diversos bairros".