O número de mortos nas cidades atingidas por temporais na zona da mata, em Minas Gerais, subiu para 46, conforme atualização do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (25). Em Juiz de Fora, são 40 óbitos confirmados e 19 pessoas seguem desaparecidas. Em Ubá, foram registradas 6 mortes, bem como 2 desaparecimentos. A corporação continua as buscas e atua em oito frentes de trabalho.\nA Polícia Civil diz que 34 corpos encontrados em Juiz de Fora foram encaminhados ao Posto Médico-Legal, sendo que 33 deles já foram identificados. As vítimas de Ubá também foram identificadas.\nUm homem que morreu eletrocutado em uma área de alagamento em Ubá não é considerado pelas autoridades como vítima em decorrência direta das chuvas. No total, ainda de acordo com a corporação, 208 pessoas foram resgatadas vivas na zona da mata. Os bombeiros calculam que há 3 mil desabrigados e 400 desalojados em Juiz de Fora, e 26 desabrigados e 178 desalojados em Ubá.