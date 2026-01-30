O síndico Cleber Rosa de Oliveira, que confessou ter matado a corretora de imóveis, Daiane Alves de Souza, de 43 anos, está sendo levado para Caldas Novas na tarde desta sexta-feira (30). As informações são do repórter da TV Anhanguera, João Victor Guedes. O filho do síndico, Maicon Douglas de Oliveira, permanece na Delegacia Estadual de Captura, em Goiânia, onde os dois estavam desde então.\nUm comboio com viaturas das polícias civil e militar saíram rumo ao sul do estado. Ainda não há informação do motivo dele ser levado à cidade onde aconteceu o crime. Uma das pistas que a polícia ainda procura é pelo celular da vítima, que ela usou para gravar minutos antes de encontrar o síndico no subsolo.\nO POPULAR encontrou em contato com a Polícia Civil, com o delegado responsável e com a defesa do síndico para mais informações, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.