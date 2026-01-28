O síndico Cléber Rosa de Oliveira foi preso suspeito pela morte da corretora de imóveis Daiane Alves, de 43 anos. Ela desapareceu em dezembro passado após descer ao subsolo do prédio onde morava, em Caldas Novas, no sul de Goiás. A prisão foi confirmada pelo delegado Pedromar Augusto à repórter Isadora Sátira, nesta quarta-feira (28). O investigador afirmou que o corpo da corretora de imóveis foi localizado.\nAlém disso, o filho do síndico, Maycon Douglas, também foi preso suspeito por participação no crime, e a polícia realizou a condução coercitiva do porteiro durante a madrugada desta quarta-feira.\nO filho (do síndico) foi preso na mesma investigação”, disse Pedromar Augusto.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do síndico, mas não houve retorno. A reportagem não conseguiu identificar o advogado de Maycon Douglas até a última atualização desta reportagem.