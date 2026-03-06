Promotoria apura negociação de imóveis vinculados à entidade representativa da categoria (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nO Ministério Público do Tocantins (MPTO) instaurou o Inquérito Civil Público nº 5026/2025 para apurar a venda de dois lotes localizados na Quadra ASR-SE 85, no Plano Diretor Sul da capital. O Estado do Tocantins doou os terrenos ao Sindicato dos Taxistas de Palmas (Sintaxi) no ano de 2004 por meio da Lei nº 1.503.\nA legislação estabeleceu destinação específica para os imóveis. O texto determinou a construção da sede administrativa da entidade em prazo de 60 meses e incluiu cláusula de inalienabilidade, que proíbe a venda dos terrenos.\nA portaria de instauração do inquérito tem assinatura do promotor Rodrigo Grisi Nunes. O procedimento busca verificar possíveis irregularidades na comercialização das áreas e eventual descumprimento das condições estabelecidas na lei de doação.