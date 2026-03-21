Táxis estacionados em frente ao aeroporto de Palmas. Parte da categoria cobra explicações após investigação do MPTO sobre a venda de área doada ao sindicato (Arquivo pessoal/José de Sousa Abreu)\nA investigação sobre o Sindicato dos Taxistas do Tocantins (Sintaxi) ganhou novos desdobramentos após relatos de profissionais da categoria e documentos obtidos pelo Jornal do Tocantins. A apuração envolve suspeitas de irregularidades em movimentações financeiras, além de questionamentos sobre a gestão da entidade.\nSegundo relato de um grupo de taxistas, a investigação teve início após a tentativa de mudança na direção do sindicato, por meio de abaixo-assinado e convocação de nova eleição em 2024. A atual presidente recorreu à Justiça do Trabalho para anular o processo, com base no estatuto da entidade. Durante a tramitação, quando as partes apresentaram documentos e versões dos fatos, surgiram elementos que deram origem às apurações sobre possíveis irregularidades.