O prazo da sindicância que apura a conduta de três guardas metropolitanos de Palmas por possível omissão em um caso de estupro de vulnerável terminou nesta segunda-feira (20). Como a data coincidiu com a véspera do feriado de Tiradentes e houve decreto de ponto facultativo na capital, o resultado do procedimento administrativo deve ser divulgado nos próximos dias úteis.\nA investigação interna havia sido prorrogada por 30 dias pela Prefeitura de Palmas após o vencimento do prazo inicial, em 21 de março de 2026. Segundo a gestão municipal, a prorrogação atendeu a um pedido da defesa da vítima, que solicitou a oitiva de uma testemunha.\nDurante todo o período de apuração, os três servidores investigados permaneceram afastados das funções. O Jornal do Tocantins, procurou a prefeitura, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.