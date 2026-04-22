Viatura da Guarda Metropolitana em patrulhamento na região da Praia da Graciosa, em Palmas (Lia Mara/Prefeitura de Palmas)\nA investigação interna sobre o caso de suposto estupro em frente a uma base da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) avançou para uma nova etapa. A sindicância investigativa chegou ao fim dentro do prazo e abriu caminho para a fase disciplinar, que passa a analisar individualmente a conduta dos envolvidos.\nCom a conclusão dessa primeira etapa, a gestão municipal instaurou sindicância disciplinar punitiva. O procedimento avalia possíveis responsabilidades e garante o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa. O prazo para conclusão é de 30 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período.\nSindicância sobre estupro em frente à base da Guarda Metropolitana é prorrogada em Palmas