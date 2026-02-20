Uma sindicância foi instaurada para apurar a suposta omissão de três guardas metropolitanos em um caso de estupro de vulnerável em frente à base da Guarda Metropolitana na Praia da Graciosa, na região sul de Palmas. Segundo a prefeitura, os agentes foram afastados de suas funções enquanto as investigações estão em andamento.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Vídeo mostra um possível estupro de vulnerável na Praia da Graciosa\nO crime aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2026. Nas imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver um homem deitado no chão, agarrando uma mulher por trás, que apresentava sinais de embriaguez e tentava afastá-lo.\nO JTo não conseguiu contato com a família da vítima. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Veja abaixo o que se sabe sobre o crime:\n1.Quem é o homem suspeito pelo crime?