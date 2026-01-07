Os gêmeos siameses Marcos e Mateus, que nasceram unidos pelo quadril, representam um caso raro e complexo, segundo o médico Zacharias Calil. Para o especialista, o caso só não é mais complicado do que o de bebês que nascem unidos pela cabeça. A família viajou cerca de 600 km entre Canarana, no Mato Grosso, e Goiânia para o parto.\nDe acordo com a TV Anhanguera, os irmãos nasceram ligados pelo tórax, abdômen e bacia. Eles têm três pernas, dividem a mesma genitália e apresentam uma anomalia anorretal. Os médicos consideram o caso raro e afirmaram que o parto foi delicado e de alta complexidade.\nO nascimento dos gêmeos aconteceu na manhã desta terça-feira (6), no Hospital Estadual da Mulher (HEMU), na capital. Após o parto, Marcos e Mateus foram levados para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal.