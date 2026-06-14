O Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT) realiza sua 20ª Edição entre os dias 3 a 7 de setembro, em Taquaruçu, distrito de Palmas. O cantor Seu Jorge é a primeira atração nacional confirmada e leva sua mistura de ritmos contagiantes para o cerrado.\nOs cinco dias de evento gratuito contam com uma programação cultural, artística e o tradicional concurso gastronômico, que distribuirá R$ 156 mil em premiações entre as seis categorias participantes.\nSeparadas entre as modalidades Circuito Gastronômico e Rota Gastronômica, serão ofertadas 55 vagas distribuídas entre: pratos salgados, doces, jantinhas, alimentação funcional, food trucks e drinks regionais.\nConcurso e Premiação\nO edital especifica que os pratos inscritos deverão ser inéditos no festival e conter, obrigatoriamente, ao menos um ingrediente regional em cada criação. A publicação sugere, entre outros, os seguintes ingredientes: