Depois de um agosto inteiro sem uma folga extra no calendário, o mês de setembro traz um feriado prolongado. Trabalhadores poderão garantir entre quatro a cinco dias de folga no Tocantins.\nNa próxima segunda-feira (7), será celebrado o Dia da Independência do Brasil, e o dia 8, Nossa Senhora da Natividade, padroeira do estado. Como a data cai no início da semana, quem não trabalha aos fins de semana terá quatro dias seguidos de descanso — de sábado a terça-feira.\nServidores públicos da Assembleia Legislativa do Tocantins irão aproveitar cinco dias de descanso, após determinação de ponto facultativo na sexta-feira (4).\nConcurso TJTO: 15 aprovados são nomeados para cargo de juiz substituto\nFestival Gastronômico de Taquaruçu terá ônibus a cada 30 minutos e tarifa zero; veja horários\nA Federação do Comércio do Tocantins informou que no dia 7 de setembro não haverá abertura do comércio em geral. Comércios instalados em shoppings e de gêneros alimentícios fica facultada a abertura, com pagamento de horas em dobro ou compensadas.