Sete cavalos morreram após serem mordidos por morcegos e infectados com o vírus da raiva em uma fazenda de Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado. Segundo a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) três trabalhadores da fazenda que tiveram contato com os animais infectados estão sob monitoramento da vigilância epidemiológica.\nOs primeiros sinais da doença foram percebidos pelos caseiros do local, que notaram sintomas como magreza, dificuldade para se alimentar e episódios de tontura nos cavalos. A equipe da Agrodefesa da cidade foi acionada para acompanhar a situação.\nApós a morte dos sete animais, fiscais estiveram na fazenda para realizar a coleta de amostras do sistema nervoso central dos cavalos. O material biológico seguiu para análise laboratorial, que confirmou o diagnóstico de raiva.