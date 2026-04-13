Quatro servidores da Secretaria de Estado da Saúde são investigados por suspeita de desvio e apropriação de insumos hospitalares do necrotério do Hospital Geral de Palmas (HGP). A Corregedoria da Saúde instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar o caso.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Desvio de insumos de necrotério no HGP é investigado; entenda\nA Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO) informou que instaurou um PAD para apurar fatos envolvendo servidores do HGP. Segundo a pasta, o procedimento segue rito legal, com garantia de defesa e contraditório, está em fase inicial e, até o momento, não houve aplicação de penalidades, embora medidas cautelares possam ser adotadas, se necessário. A secretaria também destacou que novas informações serão divulgadas no decorrer da apuração, respeitando o sigilo do processo, e reforçou o compromisso com uma investigação técnica e imparcial (confira a nota na íntegra ao final da matéria).