Usuários do Plano de Saúde Servir, destinado aos servidores públicos estaduais do Tocantins, estão denunciando a falta de cobertura médica apesar de estarem pagando a mensalidade. Conforme apurado pela TV Anhanguera, com parte da rede em processo de credenciamento, serviços especializados estão temporariamente suspensos, gerando preocupação entre as famílias que dependem da assistência.\nVeja vídeo no JA2: Prestadores estão com os atendimentos do Servir suspenso; entenda\nUm dos casos que ilustra a gravidade da situação é o de Sida, servidora aposentada que cuida do marido, Alcides. Diagnosticado em 2021 com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), ele depende de aparelhos e cuidados multidisciplinares constantes. Sem a cobertura do plano, os custos para manter a qualidade de vida de Alcides seriam proibitivos.