Os servidores públicos de Palmas podem ter o pagamento suspenso caso não realizem o Censo Cadastral dos funcionários com cargos efetivos, aposentados e pensionistas ligados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). O prazo para a atualização dos dados começa no dia 17 de novembro e segue até o dia 16 de dezembro deste ano.\nO procedimento é obrigatório para atualizar, unificar e validar os dados cadastrais e funcionais dos segurados que integram o Instituto de Previdência Social do Município de Palmas (Previpalmas).\nPara os servidores ativos, o recadastramento ocorrerá exclusivamente de forma on-line, e eles devem apresentar documentos pessoais e comprobatórios durante o questionário.\nNo Censo on-line, os documentos devem ser anexados de forma legível. Já para aposentados e pensionistas, o atendimento poderá ser de forma on-line ou presencial, com a devida documentação. Acesse aqui a documentação.