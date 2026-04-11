Os servidores da saúde de Palmas fizeram um protesto com caixões nesta sexta-feira (10), em frente à sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semus). A insatisfação com a terceirização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) mobilizou diversos trabalhadores. Nos caixões, os profissionais da saúde escreveram os nomes das unidades Sul e Norte.\nO contrato para a gestão privada das unidades foi publicado no Diário Oficial do Município em 24 de março. O acordo, no valor de R$ 139,1 milhões, terá duração de um ano e foi firmado com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itatiba, que ficará responsável pela administração dos serviços.\nCom a formalização do contrato, a Prefeitura de Palmas divulgou um edital de redistribuição com 474 vagas para toda a rede municipal de saúde. No entanto, a maior parte dos servidores não compareceu às UPAs nesta sexta-feira. Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), 80% dos profissionais não cumpriram expediente na UPA Norte e 65% na UPA Sul.