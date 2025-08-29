A Prefeitura de Palmas irá antecipar para este sábado (30) os salários de todos os servidores municipais. Ao todo, 10.827 servidores efetivos, comissionados, contratados, estagiários e bolsistas vão receber o pagamento referente ao mês de agosto.\nSão R$ 93.380.196,16 injetados na economia, que segundo o município, ajudam a movimentar o comércio e setor de serviços da cidade.\nNeste total da folha, mais de dois milhões são referentes ao pagamento de indenizações dos Programas de Desligamento Voluntário (PDV) e de Aposentadoria Incentivada (PAI).\nInquérito apura sobrepreço de até 449% nos itens da merenda escolar de Palmas\nVeja como é por dentro da McLaren de R$ 3 milhões de influenciadora presa pela Polícia Civil\nPara ter acesso ao contracheque, o servidor poderá acessar o Portal do Servidor, na aba específica. O acesso é feito com matrícula e senha fornecidas pelo setor de Recursos Humanos de cada unidade.