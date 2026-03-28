Servidores da Prefeitura de Palmas e do governo do Tocantins terão quatro dias de folga na Semana Santa. As gestões decretaram ponto facultativo na quinta-feira (2), que antecede o feriado da Paixão de Cristo, celebrado no dia 3 de abril.\nOs decretos foram publicados no Diário Oficial do município e estado nos dias 26 e 27 de março. Conforme a prefeitura, a medida considera que a quinta-feira é "tradicionalmente reconhecida como de endoença".\nChuvas no Tocantins permitem prorrogação de dívidas do crédito rural; entenda\nQuilombo Lajeado tem terras consideradas de interesse social\nAs atividades nos setores administrativos devem retomar na segunda-feira (30).\nServiços essenciais como saúde, segurança e limpeza urbana não devem ter o funcionamento alterado com o ponto facultativo.\nA rede municipal e estadual de ensino tem um calendário próprio, mas ainda não foi informado se as escolas irão parar as atividades na quinta-feira.