Os servidores públicos estaduais do Tocantins terão um feriado prolongado de quatro dias entre os dias 18 e 21 de abril. A medida foi oficializada nesta terça-feira (14), com a publicação de decreto no Diário Oficial do Estado (DOE), que estabelece ponto facultativo no dia 20, véspera do feriado nacional de Tiradentes.\nO Decreto nº 7.142, assinado pelo governador Wanderlei Barbosa, determina que o expediente será facultativo nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual na segunda-feira (20). Com isso, os servidores terão folga no sábado (18), domingo (19), segunda (20) e terça-feira (21).\nA medida, no entanto, não se aplica aos serviços essenciais, como saúde, segurança pública e fiscalização tributária. Nesses casos, os órgãos devem manter o funcionamento normal para garantir o atendimento à população.