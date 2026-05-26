O funcionamento de órgãos da administração direta e indireta do Tocantins será suspenso nos dias 4 e 5 de junho devido ao feriado de Corpus Christi. A determinação do Governo do Estado (DOE) será publicada no Diário Oficial, por meio do Decreto nº 7.168.\nO decreto estabelece o ponto facultativo para todos os servidores do Poder Executivo. De acordo com o governo, o funcionamento dos serviços essenciais e indispensáveis à população não será interrompido.\nInterdição de ponte na BR-235 muda travessia entre cidades do TO; veja como fica acesso\nSaiba quais serviços ainda estão disponíveis na Justiça Eleitoral do TO após o fechamento do cadastro\nGuardiã da cultura popular, Dona Romana será agraciada com Honoris Causa pela UFT\nSegundo o documento, as atividades que não podem sofrer interrupção, por sua natureza, permanecem com escala normal de funcionamento. Entre elas estão: