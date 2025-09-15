Servidores estaduais que precisam realizar consultas ou procedimentos odontológicos não estão conseguindo. Isso porque o Plano de Assistência em Saúde (Servir) suspendeu todos os atendimentos relacionados à odontologia e o caso gerou reclamações.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Servidores públicos estaduais reclamam da suspensão do plano odontológico; entenda\nO Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins (Sisepe) recebeu diversos relatos, inclusive de pessoas com tratamentos em andamento, e cobrou o Estado para o restabelecimento do serviço.\nRecebemos a informação de que uma servidora que iria passar por uma cirurgia teve a informação de que essa cirurgia não iria ocorrer. Mas o plano dentário, tem cerca de dez dias que já não está mais atendendo, então hoje eles nem autorizam nenhum tipo de tratamento", explicou Elizeu Oliveira, presidente do Sisepe.