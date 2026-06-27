O Ministério Público do Tocantins (MPTO) abriu uma investigação para apurar se terceiros cumpriam plantões em nome de Elizângela Torres Lima, servidora da Secretaria Estadual de Saúde (SES), no período em que ela supostamente estaria cursando Medicina no Paraguai.\nA suspeita é de que a profissional mantinha o vínculo ativo e recebia por escalas em unidades de saúde do estado enquanto estaria fora do país. O MPTO investiga se as folhas de ponto da profissional foram assinadas por outras pessoas. As informações foram publicadas no Diário Oficial do órgão.\nA servidora é alvo de apuração por improbidade administrativa e suposto descumprimento de carga horária no Hospital Regional de Xambioá e no município de Ananás, onde também teria um vínculo.\nConforme o MPTO, a Universidad Autónoma San Sebastián de San Lorenzo (UASS), no Paraguai, confirmou que a servidora estava matriculada e frequentava o curso de Medicina na instituição.